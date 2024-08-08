В Курской области седьмой раз за день объявили ракетную опасность

Исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов вновь сообщил о ракетной опасности в регионе, это седьмое сообщение за 8 августа. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Курская область: ракетная опасность!» — говорится в сообщении. По его словам, жителям региона необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, в случае если дома или в здании.

При этом Смирнов призвал находящихся на улице сограждан срочно зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Утром 6 августа солдаты ВСУ попытались пересечь границу и зайти на территорию Курской области. Министерство обороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Для этого они использовали 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Как отмечал Смирнов, атаку ВСУ отражали российские солдаты совместно с представителями Федеральной службы безопасности РФ.

7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено. По его словам, подразделения ВСУ наступали в составе 1000 человек.

Ранее временно закрыли три вокзала в Курской области.