Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Уничтожение склада ВСУ в Курской области попало на видео

МО: артиллеристы из гаубицы Д-30 уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Курской области

Российские артиллеристы уничтожили склад с боекомплектом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Разведывательный беспилотник обнаружил в приграничном районе Курской области замаскированный склад с боеприпасами ВСУ.

«В результате точного удара, нанесенного расчетом гаубицы Д-30, боекомплект полностью уничтожен», — отмечается в сообщении, к которому прикреплена видеозапись, подтверждающая поражение цели.

Российские военные не дали ВСУ прорваться вглубь России в Курской области, сообщили в оборонном ведомстве РФ. Бои в приграничье продолжаются третий день. По данным СМИ, в регион переброшены мотострелковые подразделения, спецназ «Ахмат» и бойцы ЧВК «Вагнер». По словам местных властей, ВСУ не продвинулись «ни на метр». Из зоны боевых действий эвакуированы около 3 тыс. человек, госпитализация понадобилась 34 жителям, некоторых из них эвакуировали в Москву. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения частей ВСУ в Курской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами