Уничтожение склада ВСУ в Курской области попало на видео

Российские артиллеристы уничтожили склад с боекомплектом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Разведывательный беспилотник обнаружил в приграничном районе Курской области замаскированный склад с боеприпасами ВСУ.

«В результате точного удара, нанесенного расчетом гаубицы Д-30, боекомплект полностью уничтожен», — отмечается в сообщении, к которому прикреплена видеозапись, подтверждающая поражение цели.

Российские военные не дали ВСУ прорваться вглубь России в Курской области, сообщили в оборонном ведомстве РФ. Бои в приграничье продолжаются третий день. По данным СМИ, в регион переброшены мотострелковые подразделения, спецназ «Ахмат» и бойцы ЧВК «Вагнер». По словам местных властей, ВСУ не продвинулись «ни на метр». Из зоны боевых действий эвакуированы около 3 тыс. человек, госпитализация понадобилась 34 жителям, некоторых из них эвакуировали в Москву. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения частей ВСУ в Курской области.