Особняк Тимура Иванова предложили превратить в военный санаторий

Поместье находящегося в СИЗО бывшего первого заместителя главы Минобороны РФ Тимура Иванова, которое оказалось самостроем, попросили превратить в санаторий для участников боевых действий в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что соответствующее обращение на имя министра обороны Андрея Белоусова направило движение «Ветераны России».

До этого сообщалось, что особняк чиновника могут снести из-за незаконного строительства. Дом стоимостью 2 млрд рублей оказался «самостроем». Администрация Калязинского района Тверской области уже подготовила иск на снос здания.

Площадь дома составляет 3 тыс. кв. м, внутри имеются СПА-комплекс и бассейн. На участке есть небольшие домики для прислуги и вертолетная площадка с ангаром.

Тимура Иванова задержали вечером 23 апреля. С 2016 года он занимал должность замминистра обороны и контролировал работу военно-строительного комплекса. По версии следствия, военный участвовал в преступном сговоре с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере, предоставляя услуги имущественного характера при выполнении подрядных и субподрядных работ для министерства.

В общей сложности сумма полученной замминистра обороны взятки с 2018 по 2023 год, по версии следствия, составила 1,185 млрд рублей. Суд заключил Иванова под стражу и арестовал все его счета. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее суд оставил под арестом Иванова.