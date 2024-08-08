Опубликовано видео уничтожения боекомплекта ВСУ в Курской области

Минобороны РФ опубликовало в Telegram-канале кадры, на которых военные уничтожают полевой боекомплект ВСУ в приграничном районе Курской области.

В министерстве сообщили, что военнослужащие выявили замаскированный боекомплект подразделения украинских военных в ходе разведки в приграничном районе российского региона.

«В результате точного удара, нанесенного расчетом гаубицы Д-30, боекомплект полностью уничтожен», — говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны добавили, что видео, которое было получено в режиме реального времени, позволило убедиться в уничтожении цели.

Утром 6 августа солдаты ВСУ попытались пересечь границу и зайти на территорию Курской области. Министерство обороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Для этого они использовали 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Как отмечал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, атаку ВСУ отражали российские солдаты совместно с представителями Федеральной службы безопасности РФ.

7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено. По его словам, подразделения ВСУ наступали в составе 1000 человек.

Ранее сообщалось, что бойцов ЧВК «Вагнер» направили в Курскую область.