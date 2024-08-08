Нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область не изменит ход украинского конфликта, поскольку Россия продолжает добиваться медленного, но стабильного успеха на нескольких участках фронта. Об этом пишут в своей статье обозреватели газеты Bild Юлиан Рёпке и Филипп Пятов.

«Наступление на российскую территорию не является переломным моментом в войне... На нескольких участках россияне добиваются медленных, но стабильных успехов», — отмечается в материале.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в последнее время отступают и теряют населенные пункты на разных направлениях, напомнили авторы.

При этом прибытие американских истребителей F-16 на Украину обозреватели назвали «слишком запоздалым».

8 августа журналист Рёпке писал, что ВСУ, предприняв атаку на территорию Курской области, отправили технику без какой-либо защиты на уничтожение. По его словам, украинские бронемашины попали под огонь российских беспилотников, продвинувшись всего на четыре километра.

В четверг командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что попытка прорыва в Курской области не сможет изменить исход специальной военной операции для ВСУ. Он отметил уверенность войск РФ в способности справиться с текущими вызовами на фронте, несмотря на трудности.

Ранее в Совфеде сравнили атаку ВСУ на Курск с деяниями украинских нацистов Второй мировой.