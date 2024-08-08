Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Германии оценили значимость нападения ВСУ на Курскую область

Bild: нападение ВСУ на Курскую область не станет переломным моментом в конфликте

close
100%
Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область не изменит ход украинского конфликта, поскольку Россия продолжает добиваться медленного, но стабильного успеха на нескольких участках фронта. Об этом пишут в своей статье обозреватели газеты Bild Юлиан Рёпке и Филипп Пятов.

«Наступление на российскую территорию не является переломным моментом в войне... На нескольких участках россияне добиваются медленных, но стабильных успехов», — отмечается в материале.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в последнее время отступают и теряют населенные пункты на разных направлениях, напомнили авторы.

При этом прибытие американских истребителей F-16 на Украину обозреватели назвали «слишком запоздалым».

8 августа журналист Рёпке писал, что ВСУ, предприняв атаку на территорию Курской области, отправили технику без какой-либо защиты на уничтожение. По его словам, украинские бронемашины попали под огонь российских беспилотников, продвинувшись всего на четыре километра.

В четверг командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что попытка прорыва в Курской области не сможет изменить исход специальной военной операции для ВСУ. Он отметил уверенность войск РФ в способности справиться с текущими вызовами на фронте, несмотря на трудности.

Ранее в Совфеде сравнили атаку ВСУ на Курск с деяниями украинских нацистов Второй мировой.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами