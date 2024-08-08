В Минобороны заявили о крупных потерях ВСУ в боях с войсками «Севера»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 415 солдат, четыре танка и две боевые машины пехоты в зоне ответственности подразделений группировки войск «Север». Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

По информации оборонного ведомства, Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по местам дислокации 22-й, 25-й механизированных бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, а также 88-й, 103-й, 123-й бригад территориальной обороны. Цели были поражены в Сумской, Харьковской и Курской областях.

«Потери ВСУ составили до 415 военнослужащих, четыре танка, две боевые машины пехоты, 14 бронетранспортеров, 12 пикапов, три 152-мм гаубицы Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD», — говорится в сообщении.

Из этой же сводки следует, что Вооруженные силы РФ поразили цеха на Украине, где производилась сборка беспилотников для украинской армии. Для ударов по военным целям использовались авиация, беспилотные летательные аппараты, ракеты и артиллерия.

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