Над Курской областью уничтожили две ракеты

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в небе над Курской областью две ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!» — написал он.

До этого сообщалось, что Орловская область приняла 77 эвакуированных жителей Курской области.

Утром 6 августа солдаты ВСУ попытались пересечь границу и зайти на территорию Курской области. Министерство обороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Для этого они использовали 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Как отмечал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, атаку ВСУ отражали российские солдаты совместно с представителями Федеральной службы безопасности РФ.

7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено. По его словам, подразделения ВСУ наступали в составе 1000 человек.

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