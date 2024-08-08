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Минобороны впервые сообщило об уничтожении британского БТР Spartan

МО: силы РФ уничтожили первый британский бронетранспортер Spartan в ДНР

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Cpl Kellie Williams, RLC/Crown Copyright

Подразделения группировки войск «Центр» уничтожили бронетранспортер Spartan производства Великобритании. Об уничтожении этой техники в зоне спецоперации Минобороны РФ сообщило впервые.

Машина была уничтожена в одном из населенных пунктов Донецкой народной республики, где российские военнослужащие нанесли поражение семи бригадам Вооруженных сил Украины. Бои шли на территориях Николаевки, Тарасовки, Торецка, Гродовки и Пантелеймоновки ДНР. Также силы РФ отразили две контратаки штурмовых групп двух бригад ВСУ.

На этом направлении, кроме бронетранспортера Spartan, украинские войска лишились до 360 бойцов, а также трех боевых бронированных машин, восьми автомобилей, 155-мм гаубицы М777 производства США, 152-мм пушки «Гиацинт-Б», 122-мм самоходной артиллерийской установки «Гвоздика».

До этого назначенный российский властями глава региона Виталий Ганчев заявил, что ВСУ не имеют сил, чтобы отбить территории, перешедшие под контроль российских войск. По его словам, эти населенные пункты силы РФ успешно удерживают.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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Операция на Украине
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