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Армия России поразила на Украине цеха сборки беспилотников

Минобороны: ВС России уничтожили цеха сборки беспилотников ВСУ

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Viacheslav Ratynskyi/REUTERS

Вооруженные силы РФ поразили цеха на Украине, где производилась сборка беспилотников для украинской армии. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Для ударов по военным целям использовались авиация, беспилотные летательные аппараты, ракеты и артиллерия.

«Нанесено поражение цехам сборки беспилотных летательных аппаратов, скоплениям живой силы и военной техники противника в 164-х районах», — отмечается в сообщении.

23 июля оборонное ведомство РФ информировало, что российские военные в ходе боевых действий на Украине уничтожили подвижную радиолокационную станцию обнаружения маловысотных целей СТ68 и цех по производству дронов.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что российские войска нанесли удар по авиаремонтному заводу в городе Конотоп в Сумской области, где был расположен цех по производству беспилотников и центр по их запуску.

Ранее было опубликовано видео удара «Искандерами» по бронетанковому заводу в Харькове.

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