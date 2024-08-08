Российские силы ПВО сбили истребитель ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Также силы ПВО уничтожили 12 реактивных снарядов HIMARS производства США и 80 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в том числе 21 вне зоны проведения специальной военной операции (СВО).
До этого об уничтожении украинских истребителей МиГ-29 сообщалось 6 августа. Два самолета были поражены на аэродроме базирования ударами российских войск.
Помимо этого сообщалось об уничтожении противовоздушной радиолокационной станции П-18 и нанесении поражения складам вооружения и боеприпасов, скоплениям живой силы и военной техники противника в 127 районах Украины.
В конце июля российский истребитель Су-35С побил рекорд и сбил на расстоянии 213 км МиГ-29. Отмечалось, что данные подтверждены средствами объективного контроля.
До этого сообщалось, что российские военные совершили успешный пуск дальней ракеты Р-37М, после которого МиГ-29 пропал с радаров украинских диспетчеров.
Ранее российская ПВО сбила три украинских МиГ-29.