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Российские силы ПВО сбили истребитель ВСУ

Минобороны РФ: ПВО сбила украинский МиГ-29 и 80 дронов, включая 21 вне зоны СВО

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militarizm.su

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Также силы ПВО уничтожили 12 реактивных снарядов HIMARS производства США и 80 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в том числе 21 вне зоны проведения специальной военной операции (СВО).

До этого об уничтожении украинских истребителей МиГ-29 сообщалось 6 августа. Два самолета были поражены на аэродроме базирования ударами российских войск.

Помимо этого сообщалось об уничтожении противовоздушной радиолокационной станции П-18 и нанесении поражения складам вооружения и боеприпасов, скоплениям живой силы и военной техники противника в 127 районах Украины.

В конце июля российский истребитель Су-35С побил рекорд и сбил на расстоянии 213 км МиГ-29. Отмечалось, что данные подтверждены средствами объективного контроля.

До этого сообщалось, что российские военные совершили успешный пуск дальней ракеты Р-37М, после которого МиГ-29 пропал с радаров украинских диспетчеров.

Ранее российская ПВО сбила три украинских МиГ-29.

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