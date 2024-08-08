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Во Франции назвали последствия появления истребителей F-16 на Украине

Генерал Пеллистранди: появление F-16 на Украине мало чем поможет ВСУ

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Французский генерал Жером Пеллистранди заявил, что появление истребителей F-16 на Украине мало чем поможет ВСУ. Его слова передает издание La Depeche.

По словам военного, баланс сил остается на стороне России, так как страны Запада начали поставлять истребители слишком поздно. Пеллистранди призвал всех быть реалистами.

«Учитывая количество обещанных Западом F-16 и сроки поставок, их появление на Украине никак не изменит действующий баланс сил, который так и останется в пользу России», — подчеркнул он.

До этого американский военный эксперт Марк Слебода заявил, что истребители F-16 не сыграют значительной роли в сражениях в небе над Украиной и не помогут Вооруженным силам Украины получить превосходство над российской армией.

Ранее стало известно, что Сырский хочет повторить наступление и захватить Крым с применением F-16.

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