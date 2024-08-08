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Главному кадровику Минобороны сократили срок ареста

Суд сократил на месяц срок пребывания в СИЗО экс-кадровику Минобороны Кузнецову

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Второй западный окружной военный суд после рассмотрения жалобы защиты на продление ареста начальника главного управления кадров министерства обороны РФ Юрия Кузнецова оставил его в СИЗО, но сократил срок на месяц. Об этом сообщает РИА Новости.

В начале июля 235-й гарнизонный военный суд продлил арест Кузнецову до 12 октября 2024 года. Экс-сотрудника военного ведомства обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

«Установить Кузнецову Юрию Васильевичу срок содержания под стражей до 12 сентября», — огласил решение судья Антон Какадеев.

По информации следствия, в период с 2021 по 2023 годы он брал взятки от представителей коммерческих организаций за определенные действия в их пользу. В те годы Кузнецов занимал должность начальника 8-го управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

Одним из предпринимателей, которые вступили с ним в сговор, был Лева Мартиросян. Его поместили в СИЗО, а 10 июля суд увеличил срок ареста бизнесмена до 12 октября 2024 года.

Ранее генерал Булгаков обжаловал свой арест.

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