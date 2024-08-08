В Белгородской области атакованы три населенных пункта

Дроны ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора региона Вячеслава Гладкова.

Во время атак никто не пострадал. В хуторе Климовое FPV-дрон выбил окна и дверь, а также повредил кровлю, фасад и внутренние помещения частного дома. В селе Ясные Зори сброс бомбы с беспилотника повредил стены в здании социального объекта, в здании также выбиты окна и двери. В селе Черемошное дрон-камикадзе почти уничтожил грузовую ГАЗель.

До этого сообщалось, что украинские военные за сутки ранили 16 жителей Белгородской области.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В мае 2023 года дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и Республика Крым. 30 августа 2023 года дроны атаковали аэропорт Пскова, в результате чего загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.

Ранее часть Шебекино и несколько сел остались без электричества из-за аварии.