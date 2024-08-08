Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения частей ВСУ в Курской области

Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения живой силы и бронетехники в приграничных районах Курской области.

По данным ведомства, на месте работали экипажами самолетов оперативно-тактической авиации ВКС России.

Удары наносились с помощью авиационных бомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Это позволило наносить точные удары, находясь в отдалении от линии боестолкновения. После того как разведка подтвердила уничтожение целей, самолеты вернулись на аэродром вылета.

До этого Telegram-канал «Суджа Родная» опубликовал видео, на котором ВСУ стреляют в автомобиль с россиянами в Курской области.

В начале августа президент Украины Владимир Зеленский говорил, что целью Украины является подготовка базы для завершения конфликта в 2024 году. Позже он заявил, что Украина делает все ради «справедливого мира».

Ранее над Курской областью сбили снаряд реактивной системы залпового огня «Ольха».