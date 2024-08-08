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Алаудинов заявил о «посыпавшемся фронте» ВСУ

Алаудинов: ВСУ терпят поражение на Донецком направлении, фронт посыпался

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Телеграм-канал «РИА Новости»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят поражение на Донецком направлении. Об этом в своем Telegram-канале сообщил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления министерства обороны России генерал-майор Апти Алаудинов.

«Фронт уже посыпался. Это, как говорится, для них ситуация бесповоротная», — сказал он.

По мнению Алаудинова, специальная военная операция завершится до конца 2024 года победой России, какое бы оружие ни дали Украине.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров также заявлял, что Россия закончит военную спецоперацию на Украине победой уже в этом году. Он отметил, что, по информации, которая доходит до него из зоны спецоперации, российские военные «заходят» на стратегически важный объект.

Кадыров подчеркнул, что Вооруженные силы РФ занимают тактически важные позиции под Волчанском Харьковской области.

Польское издание Myśl Polska сообщило, что благодаря слаженной работе российской армии Вооруженным силам Украины предстоит пережить сложные недели. Авторы материала отметили, что на сегодняшний день российская армия обладает большими ресурсами, чем украинские войска.

Ранее в ГД назвали сроки окончания конфликта на Украине без помощи Запада.

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