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В Харьковской области заявили, что ВСУ не в состоянии отбить у ВС РФ утерянные поселки

Ганчев: у ВСУ нет сил, чтобы отбить контролируемые Россией харьковские поселки

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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имеют сил, чтобы отбить территории, перешедшие под контроль российских войск. Об этом сообщил назначенный российский властями глава региона Виталий Ганчев в эфире Первого канала.

По его словам, эти населенные пункты силы РФ успешно удерживают, у украинской стороны практически нет возможности отбивать эти поселки, часть дороги КупянскСватово также контролируется российскими военнослужащими.

Ганчев добавил, что у ВСУ нет ни одного успеха на северных территориях Харьковской области, поэтому Киев кидает туда большие резервы.

Незадолго до этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВСУ малыми маневренными группами при поддержке артиллерии и бронетехники в течение суток пытались контратаковать российских военнослужащих под Глубоким, Липцами и Волчанском Харьковской области.

По данным Минобороны РФ на 7 августа, что ВСУ потеряли до 220 бойцов в результате боев в районах населенных пунктов Юнаковка, Басовка в Сумской области, Тихое и Волчанские Хутора в Харьковской области.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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