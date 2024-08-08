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В Волчанске ведутся позиционные бои

Глава администрации Волчанска Ганчев сообщил о позиционных боях

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Evgeniy Maloletka/AP

Глава администрации Волчанска Виталий Ганчев сообщил о сложной ситуации в городе. Его слова приводит РИА Новости.

«Постоянно идут позиционные бои, обмен арт-дуэлями.… Разрушен, конечно, серьезно жилой массив», — рассказал он.

Северная часть города контролируется российскими военными, а южная находится под контролем ВСУ.

До этого Ганчев заявил, что ВС РФ освобождают населенные пункты вдоль дороги КупянскСватово.

«Освобождается дорога, соединяющая Купянск и Сватово, перешли уже несколько населенных пунктов вдоль этой артерии под контроль Вооруженных сил России», — сказал он.

Ганчев отметил, что армия России медленно, но уверенно движется к Купянску.

По словам чиновника, сотрудники российской администрации Харьковской области уже посетили освобожденные села Первомайское и Орлянка, где живут люди, которые нуждаются в помощи.

Ранее Ганчев заявил, что Украина использует заводы Харьковской области для нужд ВСУ.

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