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Над Курской областью сбили снаряд реактивной системы залпового огня «Ольха»

Минобороны РФ: ПВО сбили снаряд РСЗО «Ольха» над Курской областью

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VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» в небе над Курской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«8 августа около 11.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением реактивной системы залпового огня «Ольха», — говорится в сообщении ведомства.

До этого Минобороны РФ сообщало, что группировка «Север» вместе с органами Федеральной службы безопасности России за прошедшие сутки пресекла продвижение и попытки прорыва формирований украинских войск в Суджанском и Кореневском районах Курской области.

Российские военнослужащие осуществляют огневое поражение скоплений живой силы и техники ВСУ. В Минобороны добавили, что пресекаются все попытки прорыва отдельных подразделений вглубь территории на Курском направлении.

В администрации Курской области назвали оперативную обстановку в регионе после попытки прорыва туда ВСУ контролируемой.

Ранее Минобороны РФ отчиталось о результатах работы средств ПВО за неделю.

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