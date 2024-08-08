В июле в Харьковской области Украины заметили большое количество иностранных наемников, это свидетельствует о больших потерях в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил назначенный российский властями глава региона Виталий Ганчев в эфире Первого канала.

По его словам, местные жители слышат западную речь, в основном это французский язык.

Ганцев считает, что Киев не в состоянии пополнять потери войск с помощью мобилизации, поскольку никто не хочет сражаться за нынешнюю украинскую власть.

Незадолго до этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВСУ малыми маневренными группами при поддержке артиллерии и бронетехники в течение суток пытались контратаковать российских военнослужащих под Глубоким, Липцами и Волчанском Харьковской области.

По данным Минобороны РФ на 7 августа, ВСУ потеряли до 220 бойцов в результате боев в районах населенных пунктов Юнаковка, Басовка в Сумской области, Тихое и Волчанские Хутора в Харьковской области.

Ранее Россия узнала об участии шведских наемников в конфликте на Украине.