Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 660 человек с начала боевых действий на Курском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Помимо живой силы, ВСУ потеряли 82 единицы бронетехники, включая 8 танков, 12 бронетранспортеров, 6 боевых машин пехоты, 55 боевых бронированных машин и инженерную машину разграждения.

До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что атака ВСУ на Курскую область якобы окажет положительное влияние на потенциальные мирные переговоры и укрепит позиции Киева.

Любые компромиссы Москва воспринимает как слабость. По его словам, усиление переговорных позиций Украины следует достичь «повышением цены войны».

Утром 6 августа солдаты ВСУ попытались пересечь границу и зайти на территорию Курской области. Министерство обороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино.

Ранее в Курской области заявили об отступлении ВСУ.