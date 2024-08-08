ФСБ и военные не допустили продвижения ВСУ вглубь России в Курской области

Группировка «Север» вместе с органами Федеральной службы безопасности России за прошедшие сутки пресекла продвижение и попытки прорыва формирований украинских войск в Суджанском и Кореневском районах Курской области. Об этом сообщило министерство обороны России в своем Telegram-канале.

По данным министерства, активными действиями подразделений прикрытия госграницы совместно с пограничниками, подразделениями усиления и подошедшими резервами, ударами авиации, ракетных войск, огнем артиллерии продвижения не допущено», — отметили в ведомстве.

В министерстве проинформировали, что российские военнослужащие осуществляют огневое поражение выявленных скоплений живой силы и техники Вооруженных сил Украины.

В Минобороны добавили, что пресекаются все попытки прорыва отдельных подразделений вглубь территории на Курском направлении.

Утром 6 августа солдаты ВСУ попытались пересечь границу и зайти на территорию Курской области. Министерство обороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Для этого они использовали 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Как отмечал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, атаку ВСУ отражали российские солдаты совместно с представителями Федеральной службы безопасности РФ.

7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено. По его словам, подразделения ВСУ наступали в составе 1000 человек.

Ранее в Минобороны РФ назвали потери ВСУ на Курском направлении.