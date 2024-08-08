Российский сапер рассказал о появлении у ВСУ «химических дронов»

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали обрабатывать свои беспилотные летательные аппараты (БПЛА) различными химикатами. Об этом заявил российский военный с позывным «Запал», передает РИА Новости.

По информации агентства, мужчина служит сапером в батальоне «Барс-13» Союза добровольцев Донбасса. Данное подразделение принимает участие в боевых действиях на Артемовском направлении.

«Сейчас противник, судя по сообщениям моих коллег с других направлений, начал активно использовать химическое оружие. Дроны обрабатывают специальными веществами», — сказал «Запал».

Он добавил, что в случае падения такого БПЛА без последующей детонации тот, кто попытается взять его в руки, рискует получить химические ожоги. Также мужчина не исключил отравления ядовитыми парами, которые могут нанести тяжкий вред здоровью.

Как отметил военный, пока непонятно, является ли обработка беспилотников химикатами инициативой отдельных бригад ВСУ или общераспространенной практикой.

7 августа Telegram-канал Mash сообщил, что украинские бойцы разработали новую тактику атак на мирных жителей в РФ. Военные ВСУ все так же используют дроны для ударов по жилым домам и магазинам. Но теперь они бьют не один раз, а сразу два.

Ранее журналисты выяснили, как часто украинские БПЛА не попадают в цель.