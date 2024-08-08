Военный психолог прогнозирует снижение возраста мобилизации на Украине до 18 лет

Военный психолог Андрей Козинчук предсказал снижение возраста мобилизации на Украине до 18 лет. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, на Украине «заканчиваются люди» для участия в боевых действиях.

Если мы сейчас встанем в какой-то штопор и снова не сможем вывезти какую-то ситуацию, как контрнаступление 2023 года, например, то, скорее всего, Верховная рада будет вынуждена, здравый смысл будет для принятия такого решения», — заявил он.

По его словам, реальность такова, что воевать на Украине «будут все», и это вполне «нормальное решение», поскольку 18-25 лет — это «хороший возраст для бойца».

7 августа мобилизацию и военное положение в стране в очередной раз продлили на три месяца – до ноября 2024 года.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

2 апреля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о снижении минимального возраста мобилизации с 27 до 25 лет.

Ранее на Украине назвали условие, при котором ВСУ смогут воевать до 2033 года.