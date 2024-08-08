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Военный психолог прогнозирует снижение возраста мобилизации на Украине до 18 лет

Психолог Козинчук ожидает снижения возраста мобилизации на Украине до 18 лет

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Shutterstock

Военный психолог Андрей Козинчук предсказал снижение возраста мобилизации на Украине до 18 лет. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, на Украине «заканчиваются люди» для участия в боевых действиях.

Если мы сейчас встанем в какой-то штопор и снова не сможем вывезти какую-то ситуацию, как контрнаступление 2023 года, например, то, скорее всего, Верховная рада будет вынуждена, здравый смысл будет для принятия такого решения», — заявил он.

По его словам, реальность такова, что воевать на Украине «будут все», и это вполне «нормальное решение», поскольку 18-25 лет — это «хороший возраст для бойца».

7 августа мобилизацию и военное положение в стране в очередной раз продлили на три месяца – до ноября 2024 года.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

2 апреля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о снижении минимального возраста мобилизации с 27 до 25 лет.

Ранее на Украине назвали условие, при котором ВСУ смогут воевать до 2033 года.

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Операция на Украине
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