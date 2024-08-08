В Курской области заявили об отступлении ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не продвинулись вглубь территории Курской области, наоборот, они отступают. Об этом заявил врио заместителя губернатора региона Андрей Белостоцкий в эфире Первого канала.

«Противник не продвинулся ни на один метр, наоборот, отступает. Активно идет поражение техники и боевых сил противника», — сказал чиновник.

Он добавил, что российские военные ведут активные боевые действия на территории Суджанского района, оттесняют украинские подразделения.

Утром 6 августа солдаты ВСУ попытались пересечь границу и зайти на территорию Курской области. Министерство обороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Для этого они использовали 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Как отмечал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, атаку ВСУ отражали российские солдаты совместно с представителями Федеральной службы безопасности РФ.

7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено. По его словам, подразделения ВСУ наступали в составе 1000 человек.

Ранее стало известно о переброске вагнеровцев в Курскую область.