Военкор заявил о создании специальной группировки ВСУ для прорыва в Россию

Украина направляет на атаку Курской области дополнительные силы, что говорит о создании специальной военной группировки или войскового объединения, задача которого – прорыв на территорию России, считает военный журналист Александр Шарковский. В предыдущие сутки бой вел только первый эшелон военных, заявил он в беседе с Tsargrad.tv.

К границе сначала подошел первый эшелон военных из тысячи бойцов и 11 танков, считает эксперт. По его словам, в дальнейшем на помощь наступательной батальонной группе направляли дополнительные силы, причем на военной технике были видны новые тактические знаки – треугольник.

«Это значит, что в Сумской области была создана новая группировка сил или войсковое объединение, которое, возможно, получило задачу не только прорваться на территорию России, а, вероятно, зайти достаточно глубоко», — объяснил он.

Шарковский добавил, что по действиям украинских военных видна плохая работа командиров. В итоге вместо маневрирования диверсанты «давят в лоб», что позволит быстро их подавить, заключил он.

Напомним, в Курской области на фоне нападения украинских диверсантов ввели режим ЧС. Сегодня стало известно, что подразделения ЧВК «Вагнер» перебрасывают в Курскую область для противодействия ВСУ.

Ранее военные эксперты раскрыли два варианта исхода событий в Курской области.