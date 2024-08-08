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«Попали в котел»: раскрыты два варианта исхода событий в Курской области

Политолог Михайлов раскрыл два варианта развития событий в Курской области

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Минобороны РФ

В Курской области сохраняется тяжелая ситуация, украинские военные заняли несколько населенных пунктов. Далее развиваться события будут по одному из двух вариантов. Первый — террористический, подразумевает нападение на мирных граждан, а второй — боевые действия непосредственно с военными, объяснил в беседе с Tsargrad.tv руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

«Один вариант террористический, будут захватываться какие-то объекты либо какие-то группы мирных граждан, которые будут использоваться как заложники, живой щит», — считает эксперт.

Также есть возможность, что боевые действия будут вестись с военной группировкой, однако проявления «благородства» со стороны напавших на регион диверсантов — маловероятны, считает Михайлов. По его мнению, сохраняется риск того, что украинские военные захватят какой-либо энергетический или даже социальный объект.

По мнению Михайлова, в этом сценарии есть вероятность, что диверсанты потребуют политических или военно-политических решений. Однако они не смогут выйти из котла, в который попали, и теперь либо попытаются уйти через границу, либо останутся на поле боя, заключил эксперт.

«Группировка из тысячи человек, из которой уже выбыло более трети, по заявлению начальника Генштаба, вряд ли долго там продержится», — заключил политолог.

Напомним, в Курской области на фоне нападения украинских диверсантов ввели режим ЧС. Сегодня стало известно, что подразделения ЧВК «Вагнер» перебрасывают в Курскую область для противодействия ВСУ.

Ранее появилась информация о судьбе жителей Суджи, прятавшихся от обстрелов в церкви.

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