Попытку наступления подразделений украинских войск вглубь Курской области пресекли мотострелки Военно-космических сил. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По информации канала, вечером 7 августа российских военнослужащих экстренно перебросили в район населенного пункта Коренево и остановили продвижение ВСУ.

В ходе вооруженного противостояния украинские войска понесли потери и были вынуждены отступить, отмечает канал.

До этого сообщалось, что подразделения ЧВК «Вагнер» перебрасывают в Курскую область для противодействия Вооруженным силам Украины (ВСУ) на границе региона.

С утра 6 августа солдаты ВСУ попытались пересечь границу и зайти на территорию Курской области. Атаку ВСУ отражали российские солдаты совместно с представителями Федеральной службы безопасности РФ. По данным Генштаба, подразделения ВСУ наступали в составе 1000 человек, их продвижение вглубь территории РФ было остановлено.

Ранее власти назвали обстановку в городе Судже Курской области напряженной.