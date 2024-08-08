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Названо остановившее ВСУ на границе Курской области подразделение

«РВ»: попытку прорыва ВСУ в Курской области остановили мотострелки ВКС России

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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Попытку наступления подразделений украинских войск вглубь Курской области пресекли мотострелки Военно-космических сил. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По информации канала, вечером 7 августа российских военнослужащих экстренно перебросили в район населенного пункта Коренево и остановили продвижение ВСУ.

В ходе вооруженного противостояния украинские войска понесли потери и были вынуждены отступить, отмечает канал.

До этого сообщалось, что подразделения ЧВК «Вагнер» перебрасывают в Курскую область для противодействия Вооруженным силам Украины (ВСУ) на границе региона.

С утра 6 августа солдаты ВСУ попытались пересечь границу и зайти на территорию Курской области. Атаку ВСУ отражали российские солдаты совместно с представителями Федеральной службы безопасности РФ. По данным Генштаба, подразделения ВСУ наступали в составе 1000 человек, их продвижение вглубь территории РФ было остановлено.

Ранее власти назвали обстановку в городе Судже Курской области напряженной.

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