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Форум «Армия» в РФ посетит делегация из КНДР

РИА Новости: военная делегация КНДР приедет в Россию на форум «Армия»

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Виталий Аньков/РИА Новости

Представители военной делегации КНДР приедут в РФ на форум «Армия». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

Собеседник агентства дал положительный ответ на соответствующий вопрос.

Форум «Армия» пройдет в подмосковном парке «Патриот» с 12 по 14 августа.

До этого РБК со ссылкой на источник, близкий к ведомству, сообщало, что Минобороны РФ изменило концепцию международной военно-технической выставки-форума. Свободное посещение и все мероприятия в военных округах на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино отменены.

Участники мероприятия сосредоточатся на деловой программе без развлекательных мероприятий и свободного посещения.

Источник агентства назвал «консолидацию усилий разработчиков и производителей продукции для СВО, продвижение российского оружия на иностранные рынки, а также демонстрацию новых решений, выработанных с учетом опыта спецоперации», в качестве основных целей форума.

Ранее лидер КНДР допустил переговоры с США.

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