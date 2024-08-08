Польша планирует укрепить восточную границу из-за России

Польша намерена укрепить восточную границу в связи с действиями российских сил на Украине. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на министра внутренних дел страны Томаша Семоняка.

«Это революционный проект, он изменит систему гражданской защиты», — сказал министр.

По мнению автора публикации, Польша будет инвестировать миллиарды злотых в укрепление своего восточного флага от якобы возможных угроз со стороны российской армии на фоне ее военной операции на Украине.

В июле сообщалось, что польская армия планирует купить первую партию боевых машин пехоты (БМП) Borsuk.

До этого министерство обороны Польши заявило о подготовке операции «Восточная заря» по усилению подразделения противовоздушной обороны (ПВО) на белорусской и российской границах.

Ранее НАТО объявило о готовности системы ПРО Aegis Ashore в Польше.