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СК возбудил уголовное дело после атаки на Поддубного

СК РФ: после атаки на Поддубного возбуждено уголовное дело

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила в Telegram-канале ведомства о возбуждении уголовного дела о покушении и воспрепятствовании журналистской деятельности после атаки на военкора Евгения Поддубного.

«Представитель СМИ не имел при себе оружия и не принимал участие в боевых действиях, вооруженные формирования Украины определили его как законную цель для нанесения удара», — отметила Петренко.

После атаки на Поддубного следователи возбудили уголовное дело о покушении и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста.

До этого военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц поделился подробностями ранения корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного в Курской области.

По словам Коца, машину Поддубного атаковал дрон-камикадзе. В течение дня военкор вместе с оператором Рубеном Меробовым и звуковиком Стасом Еловским выходил в эфир в опасной близости от города Суджи в Курской области.

Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов опубликовал первый комментарий военного корреспондента Евгения Поддубного из больницы.

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