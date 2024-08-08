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Украинский политик раскрыл планы Киева обменять Курск на освобожденные территории

Украинский политик Олейник: Киев хотел обменять Курск на освобожденные районы

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milinfolive/Telegram

Атака украинских диверсантов на Курскую область связана с намерением киевских властей обменять территории региона на освобожденные районы, считает украинский политик и участник движения «Другая Украина» Владимир Олейник. Однако этот шаг не увенчается успехом, так как никакого торга не предвидится, заявил он в беседе с 360.ru.

«Но торг здесь не уместен, потому что будут предприняты шаги, которые соответствуют той наглости, которая сегодня проявлена со стороны [украинского лидера Владимира] Зеленского. <…> Так разговаривать не позволит ни одно государство, тем более, когда реально успех на стороне ВС России», — заявил политик.

Еще одной причиной масштабной атаки он назвал намерение показать западным странам способность Украины к действиям, хотя в США нападение ВСУ на российские территории не одобряют. Но подобные шаги необходимы Киеву на фоне неудач в зоне проведения спецоперации, считает эксперт.

Олейник также отметил, что на сегодняшний день в украинских и западных СМИ информацию об атаках на Курскую область подают осторожно — по его мнению, западная пресса «выжидает» взятия крупных городов.

«Думаю тогда будут трубить, что Украина имеет успех и не даром потрачены миллиарды», — заключил политик.

Напомним, с утра 6 августа солдаты ВСУ попытались пересечь границу и зайти на территорию Курской области. Атаку ВСУ отражали российские солдаты совместно с представителями Федеральной службы безопасности РФ. По данным Генштаба, подразделения ВСУ наступали в составе 1000 человек, их продвижение вглубь территории РФ было остановлено.

Ранее стало известно об эвакуации нескольких пострадавших при обстрелах в Курской области в Москву.

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