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Украинские дроны пытались атаковать два региона РФ

Минобороны РФ: в Курской и Орловской областях сбили два украинских БПЛА

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Inna Varenytsia/REUTERS

Украинские военные предприняли неудачные попытки атаковать Курскую и Орловскую области при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

В ведомстве рассказали, что дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) засекли в российских регионах в период с 4:20 до 6:20 мск. Речь идет о БПЛА самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО (противовоздушной обороны — «Газета.Ru») два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над Курской и Орловской областями», — говорится в заявлении.

Представители Минобороны РФ охарактеризовали действия ВСУ как попытку «совершить террористическую атаку».

Утром 8 августа временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что ночью в небе над регионом сбили шесть украинских дронов и пять ракет. На этом фоне он призвал местных жителей не приближаться к обломкам БПЛА и снарядов в случае их обнаружения, а также не прикасаться к ним.

7 августа в Воронежской области из-за падения фрагментов уничтоженного беспилотника пострадал мужчина. По словам главы региона Александра Гусева, инцидент произошел на Ленинском проспекте в Воронеже.

Ранее в Белгородской области два дрона ВСУ атаковали многоэтажный жилой дом.

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