Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Курской области отбили атаку украинских БПЛА и ракет

Смирнов: системы ПВО ночью сбили в Курской области шесть дронов и пять ракет

close
100%
MOD Russia/Global Look Press

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили в небе над Курской областью шесть украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и пять ракет. Об этом в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

В заявлении уточняется, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались атаковать территорию страны при помощи дронов самолетного типа.

«Напоминаю, приближаться к обломкам и трогать их нельзя», — добавил Смирнов.

Утром 6 августа украинские военные предприняли попытку прорваться через границу и зайти в Курскую область. В частности, около 300 солдат ВСУ при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковали позиции российских войск в районе населенных пунктов Олешни и Николаево-Дарьино. Кроме того, на протяжении всего дня другие города и села подвергались массированным обстрелам.

По словам врио губернатора региона, натиск украинских бойцов сдерживали военные Вооруженных сил РФ и сотрудники Федеральной службы безопасности. Операция по уничтожению формирований ВСУ в приграничных районах продолжалась всю ночь, подчеркнули в министерстве обороны страны.

7 августа начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что бойцам удалось остановить продвижение украинских войск вглубь российской территории. Как он сказал, всего в атаке приняли участие 1000 солдат ВСУ.

Ранее в Государственном департаменте США прокомментировали атаку ВСУ на Курскую область.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами