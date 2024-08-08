В Курской области отбили атаку украинских БПЛА и ракет

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили в небе над Курской областью шесть украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и пять ракет. Об этом в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

В заявлении уточняется, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались атаковать территорию страны при помощи дронов самолетного типа.

«Напоминаю, приближаться к обломкам и трогать их нельзя», — добавил Смирнов.

Утром 6 августа украинские военные предприняли попытку прорваться через границу и зайти в Курскую область. В частности, около 300 солдат ВСУ при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковали позиции российских войск в районе населенных пунктов Олешни и Николаево-Дарьино. Кроме того, на протяжении всего дня другие города и села подвергались массированным обстрелам.

По словам врио губернатора региона, натиск украинских бойцов сдерживали военные Вооруженных сил РФ и сотрудники Федеральной службы безопасности. Операция по уничтожению формирований ВСУ в приграничных районах продолжалась всю ночь, подчеркнули в министерстве обороны страны.

7 августа начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что бойцам удалось остановить продвижение украинских войск вглубь российской территории. Как он сказал, всего в атаке приняли участие 1000 солдат ВСУ.

Ранее в Государственном департаменте США прокомментировали атаку ВСУ на Курскую область.