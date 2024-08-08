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Российские десантники захватили опорный пункт в районе Часова Яра

Минобороны РФ: десантники захватили опорный пункт ВСУ под Часовым Яром

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Алексей Майшев/РИА Новости

Группа бойцов Костромского парашютно-десантного полка ВДВ захватила опорный пункт противника в районе Часова Яра в ДНР. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что российские бойцы получили задачу по уничтожению группы пехоты противника в Часове Яре и выдвинулись для ее выполнения на боевых машинах десанта БМД-2К-АУ. С расстояния до 1500 метров они обстреляли противника осколочно-фугасными боеприпасами под корректировку БПЛА. После чего штурмовая группа заняла опорный пункт, зачистила его от пехоты ВСУ и передала подразделениям закрепления ВС РФ.

6 августа сообщалось, что военнослужащие 41-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), переброшенные из Часова Яра под Торецк прямо перед наступлением российской армии, оказались не готовы вступать в бой из-за незнания местности и медленных и бессмысленных приказов командования.

Подробнее о наступлении — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе заявили о новом этапе СВО.

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