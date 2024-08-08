Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бойцу ВС РФ удалось в одиночку прорвать оборону ВСУ

МО РФ: водитель БТР смог в одиночку прорвать оборону ВСУ при взятии Урожайного

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Водитель БТР-82А бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ смог в одиночку прорвать оборону ВСУ под Урожайным в ДНР. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

Мужчина пользуется позывным «Марк». В ходе боев он вел огонь из 30-мм пушки по огневым точкам ВСУ, чем помог высадке десанта.

«Просто умничка, что доставил всю пехоту без потерь, отлично заехал», — процитировал оценку командиром своей работы «Марк».

Военный участвует в СВО уже третий год. Изначально он служил штурмовиком, однако в последние месяцы стал водителем бронетранспортера. При этом первый БТР, с которым довелось поработать мужчине, подорвался на мине, а второй — выдержал попадание боеприпаса в двигательный отсек. Тем не менее транспортное средство и его пассажиры не пострадали и благополучно прибыли к пункту назначения.

18 июля представитель группировки «Хортица» заявил, что ВСУ покинули позиции в Урожайном в ДНР.

Ранее Герасимов вручил награды военным, отличившимся при взятии Урожайного в ДНР.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами