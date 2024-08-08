Бойцу ВС РФ удалось в одиночку прорвать оборону ВСУ

Водитель БТР-82А бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ смог в одиночку прорвать оборону ВСУ под Урожайным в ДНР. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

Мужчина пользуется позывным «Марк». В ходе боев он вел огонь из 30-мм пушки по огневым точкам ВСУ, чем помог высадке десанта.

«Просто умничка, что доставил всю пехоту без потерь, отлично заехал», — процитировал оценку командиром своей работы «Марк».

Военный участвует в СВО уже третий год. Изначально он служил штурмовиком, однако в последние месяцы стал водителем бронетранспортера. При этом первый БТР, с которым довелось поработать мужчине, подорвался на мине, а второй — выдержал попадание боеприпаса в двигательный отсек. Тем не менее транспортное средство и его пассажиры не пострадали и благополучно прибыли к пункту назначения.

18 июля представитель группировки «Хортица» заявил, что ВСУ покинули позиции в Урожайном в ДНР.

Ранее Герасимов вручил награды военным, отличившимся при взятии Урожайного в ДНР.