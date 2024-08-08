Беспилотники-камикадзе «Ланцет» уничтожили в Курской области бронетехнику ВСУ

Вооруженные силы РФ с помощью барражирующих боеприпасов «Ланцет» уничтожили на территории Курской области бронетехнику противника. Об этом, ссылаясь на министерство обороны России, сообщает ТАСС.

Беспилотники-камикадзе уничтожили на выявленных огневых позициях боевую машину пехоты Bradley американского производства, боевую бронированную машину «Казак», бронетранспортер и боевую машину пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого министерство обороны РФ опубликовало видео уничтожения украинской самоходной артиллерийской установки (САУ) Krab польского производства с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет».

Утром 6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. Минобороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Для этого они применили 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено. По его словам, подразделения ВСУ наступали в составе 1000 человек.

Ранее в Совфеде ответили ВСУ на атаку Курской области фразой «пощады не будет».