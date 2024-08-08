Госдеп дал оценку действиям ВСУ в Курской области

Операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области не нарушают условия использования американского оружия, предоставленного Киеву. Такую информацию озвучил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер, сообщает ТАСС.

«Действия, которые они предприняли сегодня, не противоречат нашим подходам», — отметил он. Чиновник также добавил, что позиция Вашингтона относительно применения вооружений, переданных украинским военным, остается прежней.

6 августа Минобороны РФ сообщило о попытке захода украинских сил на территорию Курской области.

В ведомстве сообщили, что оперативно-тактической и штурмовой авиацией нанесены удары по сосредоточениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Хотень, Юнаковка, Беловоды, Храповщины Сумской области. В район боестолкновения выдвинулись резервы российской группировки войск на Курском направлении.

В результате огневого поражения уничтожено шестнадцать единиц бронетехники ВСУ, в том числе: шесть танков, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, три боевые бронированные машины «Козак» и инженерная машина разграждения.

При этом военный аналитик Forbes Дэвид Экс затруднился назвать смысл вылазки Украины в Курской области.

Ранее глава одного из поселков Курской области рассказал о ситуации в населенном пункте.