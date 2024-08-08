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Военный аналитик Forbes затруднился назвать смысл вылазки Украины в Курской области

Forbes: возможно, ВСУ бросают войска на обреченную пограничную вылазку

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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

В США не вполне понимают смысла вылазки Вооруженных сил Украины в Курскую область и отмечают ограниченность резервов ВСУ для достижения сколько-нибудь серьезных целей. Такое мнение высказал обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс.

В статье Экс анализирует события и высказывает самые разнообразные предположения о мотивах и целях «пограничного рейда» ВСУ и ожидаемых и реальных последствиях от него.

В частности, он отмечает, что Украине остро не хватает военнослужащих для обороны, например, в Донецкой области, при этом ВСУ неожиданно нашли силы для весьма затратной атаки на российскую Суджу.

По словам Экса, в генштабе Украины, возможно, хотят взять под контроль хотя бы маленький кусочек российской территории — для того, чтобы впоследствии использовать это как рычаг при переговорах.

«Возможно, рискованной атакой украинцы переломят ход войны на одном фронте. Или, может быть, они бросают немногие оставшиеся запасные войска на обреченную пограничную вылазку», — написал Экс.

Утром 6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. Минобороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешни и Николаево-Дарьино. Для этого они применили 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено. По его словам, подразделения ВСУ наступали в составе 1000 человек.

Ранее в Белом доме назвали действия Украины в Курской области «самообороной».

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