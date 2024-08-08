Ракетную опасность частично отменили в Белгородской области

В главном управлении МЧС России по Белгородской области заявили, что ракетная опасность отменена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В публикации отмечается, что ракетную опасность отменили в Белгороде и Белгородском районе в 1:46 мск. В городе Шебекино и Шебекинском городском округе тревога прекратилась в 2:08.

О начале ракетной опасности объявили в 1:36.

Накануне в пресс-службе министерства обороны Российской Федерации заявили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотника в Белгородской области.

До этого губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что Украина атаковала Белгородский и Борисовский районы, предварительно, ранения получил один мирный житель. Так, пострадал мужчина в селе Ясные Зори. С осколочным ранением ноги его доставили в местную амбулаторию, где медики оказали мужчине первую помощь. Бригада скорой помощи транспортирует его в белгородскую больницу. Кроме того, загорелся грузовой автомобиль «КамАЗ» после атаки дрона-камикадзе между селами Головино и Никольское. Возгорание потушили.

Ранее в Шебекино беспилотник атаковал автобус.