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Два человека пострадали при обстреле села Ясные Зори под Белгородом

Гладков: при обстреле села Ясные Зори пострадали мужчина и женщина

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Мужчина и женщина ранены в результате обстрела Вооруженными силами Украины села Ясные Зори под Белгородом. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

У женщины диагностирована минно-взрывная травма с множественными осколочными ранениями головы, груди, живота, рук и ног.

У мужчины — осколочные ранения предплечья, плеча и ног.

Пострадавшие доставлены в городскую больницу №2 г. Белгорода.

По словам губернатора, от прилета снарядов и сброса боеприпасов с дронов в селе повреждены один частный дом и четыре автомобиля.

7 августа сообщалось, что под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попало село Колотиловка Краснояружского района Белгородской области. Местная жительница обратилась к врачам с контузией. Снаряды попали в один частный дом и два гаража, были уничтожены два легковых автомобиля. В двух социальных объектах пробита кровля и выбиты окна.

Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении над Белгородской областью двух беспилотников самолетного типа.

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Обстрелы Белгородской области
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