Гуманитарный коридор на границе между Россией и Украиной закрыли

Гуманитарный коридор на границе между Россией и Сумской областью Украины закрыт после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции Украины Ирина Верещук в эфире телемарафона, передает «Страна.ua».

Этот коридор был единственным маршрутом, по которому украинцы могли выехать на территорию, контролируемую Киевом, после эвакуации.

Верещук отметила, что гуманитарный коридор останется закрытым как минимум на десять дней. В то же время продолжает работать пункт пропуска Мокраны — Доманово на границе с Белоруссией.

Утром 6 августа ВСУ атаковали российские позиции близ села Николаево-Дарьино и хутора Олешня Суджанского района. В российском Минобороны заявили, что военные не допустили продвижения ВСУ вглубь страны, а «операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

По официальной информации МО РФ, 6 августа к российско-украинской границе вышли около 300 военнослужащих 22-й механизированной бригады ВСУ, 11 танков, а также более 20 бронемашин.

Зачем украинские войска пытались атаковать Курскую область — разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Ранее все экстренные службы Курской области были переведены на усиленный режим работы из-за ВСУ.