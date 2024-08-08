Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США назвали передачу Пентагоном F-16 Украине избавлением от устаревшей техники

Эксперт Квятковски: США передали Киеву F-16, чтобы избавиться от старой техники

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Вашингтон, передав Киеву самолеты F-16, избавился от устаревшей военной техники. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявила бывший аналитик министерства обороны США подполковник военно-воздушных сил в отставке Карен Квятковски.

По ее мнению, передача F-16 Украине на самом деле является хитрой операцией США по утилизации техники. Таким образом Пентагон смог избавиться от старых самолетов, обнулил расходы на их содержание и позволил оправдать новые военные затраты.

Квятковски назвала такой шаг беспроигрышным вариантом для Вашингтона, но вовсе не для Киева.

Эксперт отметила, что использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) истребителей F-16 не приведет к существенным успехам, и в самое ближайшее время эти самолеты либо будут уничтожены Россией, либо придут в полную негодность.

До этого американский военный эксперт Марк Слебода заявил, что истребители F-16 не сыграют значительной роли в сражениях в небе над Украиной и не помогут ВСУ получить превосходство над российской армией.

Ранее военный аналитик предрек бои между истребителями F-16 и Су-35С в ближайшее время.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами