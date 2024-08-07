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Появилась информация, что военкор Поддубный мог выжить

Царев: военкор Поддубный мог выжить при атаке FPV-дроном

Появились сообщения о том, что военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный мог выжить при атаке в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале написал бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев.

«Женя точно жив!» — отметил он.

Царев со ссылкой на приемную губернатора Курской области сообщил, что у журналиста ожоги и травма головы. По его словам, теперь Поддубный «будет долго жить».

Военный корреспондент Александр Сладков призвал молиться за коллегу. Он выразил уверенность, что Бог не оставит Поддубного.

Также депутат Дмитрий Саблин опроверг гибель военкора.

«Женя жив, и дай Бог ему долгой жизни назло врагам!» — написал он.

Об этом же пишет военкор Юрий Котенок.

«По последним данным, жив. Состояние — тяжелое», — отметил он в Telegram-канале.

До этого военкор Юрий Котенок написал, что информация о гибели Евгения Поддубного подтвердилась.

Ранее Царев стала известна предварительную причину гибели военкора Поддубного.

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