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Стало известно место гибели военкора Евгения Поддубного

НТВ: военкор Поддубный погиб в Курской области, откуда вел репортаж

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poddubny_official/VK

Военкор Евгений Поддубный погиб в Курской области. Об этом сообщает телеканал НТВ.

«Евгений Поддубный погиб <…>. Его гибель подтвердил наш источник», — уточнили в сообщении.

Telegram-канал Readovka также написал, что Поддубный погиб при исполнении служебного долга в Курской области. В публикации подтвердили информацию о попадании в автомобиль военкора FPV-дрона.

Известно, что журналист ехал освещать обстановку в Судже. Корреспондент опубликовал последний репортаж в своем Telegram-канале днем в среду, 7 августа.

Военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале подтвердил гибель Евгения Поддубного, назвав его братом.

До этого о гибели репортера ВГТРК сообщил депутат Госдумы Михаил Делягин в своем Telegram-канале. Позже он удалил этот пост и заменил его другим.

Ранее в Совфеде ответили ВСУ на атаку Курской области фразой «пощады не будет».

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