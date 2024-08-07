Стало известно место гибели военкора Евгения Поддубного

Военкор Евгений Поддубный погиб в Курской области. Об этом сообщает телеканал НТВ.

«Евгений Поддубный погиб <…>. Его гибель подтвердил наш источник», — уточнили в сообщении.

Telegram-канал Readovka также написал, что Поддубный погиб при исполнении служебного долга в Курской области. В публикации подтвердили информацию о попадании в автомобиль военкора FPV-дрона.

Известно, что журналист ехал освещать обстановку в Судже. Корреспондент опубликовал последний репортаж в своем Telegram-канале днем в среду, 7 августа.

Военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале подтвердил гибель Евгения Поддубного, назвав его братом.

До этого о гибели репортера ВГТРК сообщил депутат Госдумы Михаил Делягин в своем Telegram-канале. Позже он удалил этот пост и заменил его другим.

Ранее в Совфеде ответили ВСУ на атаку Курской области фразой «пощады не будет».