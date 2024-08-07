США не предупредили об атаке ВСУ по Курской области

Атака Вооруженных сил Украины по Курской области является суверенным решением Киева, Вашингтон не был заранее предупрежден об этой акции. Об этом заявил официальный представитель государственного департамента Соединенных Штатов Мэттью Миллер, передает ТАСС.

Представитель госдепа добавил, что Вашингтон и Киев находятся в контакте в связи с атакой украинской армии, однако Украина о предстоящей атаке не уведомляла США заранее.

При этом Миллер добавил, что в США восприняли атаку украинских войск как «удивительную».

До этого российские военкоры опубликовали видеозапись допроса солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ), взятого в плен в Курской области.

На кадрах он раскрывает цель, которая стояла перед диверсионно-разведывательными группами в приграничном регионе России — занять позиции и сделать несколько видеороликов для командования.

7 августа начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что армия России остановила продвижение украинских военных вглубь территории России на Курском направлении. При этом ВСУ потеряли 315 солдат: не менее 100 были ликвидированы, а 215 получили ранения. Также противник потерял 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков, добавил Герасимов.

Ранее в США заявили, что действия ВСУ в Курской области «расстроят» Вашингтон.