Опубликовано видео уничтожения украинской САУ Krab в Курской области

Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения украинской самоходной артиллерийской установки (САУ) Krab польского производства. В военном ведомстве уточнили, что артиллерийскую установку ликвидировали в Курской области.

В министерстве рассказали, что в Krab ударили барражирующим боеприпасом «Ланцет». На кадрах показано обнаружение замаскированной огневой позиции самоходной гаубицы, после чего по ней наносится удар.

Krab — самоходная гаубица калибра 155 мм с длиной ствола 52 калибра. Принята на вооружение Сухопутными войсками Польши в 2010 году. Максимальная дальность стрельбы — 40 км.

Утром 6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. Минобороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешни и Николаево-Дарьино. Для этого они применили 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено. По его словам, подразделения ВСУ наступали в составе 1000 человек.

Ранее в Совфеде ответили ВСУ на атаку Курской области фразой «пощады не будет».