Российские военные заминировали пути снабжения ВСУ. Об этом пишет издание Forbes.

Как отмечают авторы публикации, российские военные используют мины вместо того, чтобы напрямую бить по пунктам снабжения украинской армии.

«Используя артиллерийские снаряды, разбрасывающие мины, российские военные покрывают дороги противотанковыми минами, делая их непроходимыми без кропотливого разминирования», — говорится в материале.

До этого глава главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) в ходе выступления в Киевской школе экономики заявил, что Киев сможет вести боевые действия до 2033 года, если объявит мобилизацию с 18 лет.

По его словам, если призывать в ряды украинской армии с 16 лет, то ВСУ смогут воевать до 2044 года.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.