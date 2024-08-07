В ХАМАС не исключили превентивный удар Израиля по Ирану

Представитель палестинского движения ХАМАС в Иране Халед аль-Каддуми рассказал, что превентивный удар Израиля по Ирану нельзя исключать. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам аль-Каддуми, такой шаг стал бы «двойной глупостью», так как для нападающей стороны может иметь серьезные последствия.

«Ничего нельзя исключать, поскольку Израиль перешел все разумные границы – все, что можно назвать уважением к закону. Однако, по моему мнению, это будет двойной глупостью», — отметил представитель ХАМАС.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого телеканал Al Arabiya сообщал, что США ожидают ответные действия Ирана и ливанского движения «Хезболла» на ликвидацию главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране 8–9 августа.

Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла дал понять, что и Иран, и «Хезболла» нанесут ответный удар, но оставил открытой возможность «крупномасштабной скоординированной атаки» с участием нескольких фронтов.

Ранее США пообещали Израилю поддержку в случае атаки Ирана.