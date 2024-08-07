В России возбудили дело после нападения ВСУ на Курскую область

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту нападения украинских войск на приграничные населенные пункты Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что дело возбуждено по нескольким статьям Уголовного кодекса: террористический акт, убийство, незаконное ношение оружия и боеприпасов, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и другие.

Утром 6 августа солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались пересечь государственную границу и прорваться на территорию Курской области. Около 300 украинских солдат при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковали позиции российских войск в районе населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешни.

В ответ военные РФ нанесли удары по местам скопления живой силы и техники ВСУ в Сумской области. Им удалось вывести из строя 16 единиц техники, включая шесть танков.

Ранее все экстренные службы в Курской области перевели на усиленный режим работы.