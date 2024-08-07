В российском регионе в четыре раза увеличат выплату участникам СВО

Тамбовская областная дума приняла закон об увеличении единовременной выплаты для участников специальной военной операции (СВО) до 400 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе думы.

Выплату направят гражданам, которые заключат в Тамбовской области контракт о прохождении военной службы в зоне СВО на срок не менее года. Договор должен быть подписан в период с 31 июля по 31 декабря.

В пресс-службе отметили, что раньше размер выплаты составлял 100 тыс. рублей.

До этого губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что власти региона решили увеличить до 1,2 млн рублей единовременную выплату для граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы. При этом льготу предоставят как жителям региона, так и другим россиянам.

31 июля президент России Владимир Путин подписал указ о назначении единовременной выплаты для военных, подписавших контракт с Минобороны РФ в период с 1 августа по 31 декабря. Размер льготы составит 400 тыс. рублей.

Ранее в РФ мужчину заставили вернуть выплату за подписанный контракт для участия в СВО.